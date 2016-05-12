واشنطن تدين التفجير الإرهابى فى العراق وتجدد التزامها بالقضاء على داعش

أدانت الخارجية الأمريكية التفجير الإرهابى الذى وقع أمس الأربعاء بالعراق وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وتبناه تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدة أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالقضاء على تنظيم داعش فى العراق.

وقالت السفارة فى سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "تدين الولايات المتحدة سلسلة التفجيرات التى وقعت فى العراق يوم أمس، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا وتبناها تنظيم داعش.

وأضافت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإزالة تنظيم داعش من كافة الأراضى العراقية".

وتابعت :"الهجمات الأخيرة ستزيد من عزيمة العراقيين والمجتمع الدولى لتدمير هذا التنظيم المتطرف".

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