رئيس الوزراء الصينى يستقبل العاهل المغربى فى بكين

>استقبل رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ ببكين اليوم الخميس العاهل المغربى الملك محمد السادس، الذى يزور الصين حاليا.

وذكر بيان للقصر الملكى المغربى أن المقابلة حضرها من الجانب المغربى مستشارو الملك، الطيب الفاسى الفهرى وفؤاد عالى الهمة وياسر الزناكي، وعدد من الوزراء هم وزير الشئون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحرى عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمى مولاى حفيظ العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنى عبد اللطيف لوديي، ومن الجانب الصينى رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الوزير شو شاوشي، ووزير التجارة غاو هوتشينغ، ونائب وزير الشئون الخارجية تشانغ يسوى وسفير الصين بالرباط سون شوزهانغ.

كما استقبل رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى (البرلمان) تشانغ ديجيانغ، فى وقت سابق اليوم، الملك محمد السادس. وقام الملك بعد ذلك بزيارة لساحة تيانانمين الشهيرة ببكين، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب الصينى الذى يقع على مقربة من مركز ساحة تيانايمين الشهيرة، شمال ضريح الزعيم الراحل ماو تسى تونغ.

وسيختتم العاهل المغربى فى وقت لاحق اليوم زيارته للصين، التى بدأها أمس بلقاء قمة مع الرئيس الصينى شى جين بينغ، تم فى أعقابه الإعلان عن ارساء شراكة استراتيجية بين البلدين، والتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تعاون.

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