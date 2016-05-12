أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء الصينى يستقبل العاهل المغربى فى بكين

Google+ Print
رئيس الوزراء الصينى يستقبل العاهل المغربى فى بكين رئيس الوزراء الصينى يستقبل العاهل المغربى فى بكين

>استقبل رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ ببكين اليوم الخميس العاهل المغربى الملك محمد السادس، الذى يزور الصين حاليا.

وذكر بيان للقصر الملكى المغربى أن المقابلة حضرها من الجانب المغربى مستشارو الملك، الطيب الفاسى الفهرى وفؤاد عالى الهمة وياسر الزناكي، وعدد من الوزراء هم وزير الشئون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحرى عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمى مولاى حفيظ العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس المكلف بإدارة الدفاع الوطنى عبد اللطيف لوديي، ومن الجانب الصينى رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الوزير شو شاوشي، ووزير التجارة غاو هوتشينغ، ونائب وزير الشئون الخارجية تشانغ يسوى وسفير الصين بالرباط سون شوزهانغ.

كما استقبل رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى (البرلمان) تشانغ ديجيانغ، فى وقت سابق اليوم، الملك محمد السادس. وقام الملك بعد ذلك بزيارة لساحة تيانانمين الشهيرة ببكين، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب الصينى الذى يقع على مقربة من مركز ساحة تيانايمين الشهيرة، شمال ضريح الزعيم الراحل ماو تسى تونغ.

وسيختتم العاهل المغربى فى وقت لاحق اليوم زيارته للصين، التى بدأها أمس بلقاء قمة مع الرئيس الصينى شى جين بينغ، تم فى أعقابه الإعلان عن ارساء شراكة استراتيجية بين البلدين، والتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تعاون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين