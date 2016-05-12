نتنياهو: على استعداد للقاء أبو مازن فى رام الله لعودة المفاوضات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه على استعداد للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى رام الله لمناقشة استعادة المفاوضات من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف نتنياهو خلال حوار أجراه مع النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" من خلال هاشتاج "اسأل نتنياهو" أنه يمد يده لعودة المفاوضات ولينتظر الجميع ماذا ستكون إجابة محمود عباس عن هذه الدعوة.

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