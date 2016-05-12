أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتنياهو: على استعداد للقاء أبو مازن فى رام الله لعودة المفاوضات

Google+ Print
نتنياهو: على استعداد للقاء أبو مازن فى رام الله لعودة المفاوضات نتنياهو: على استعداد للقاء أبو مازن فى رام الله لعودة المفاوضات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه على استعداد للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى رام الله لمناقشة استعادة المفاوضات من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف نتنياهو خلال حوار أجراه مع النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" من خلال هاشتاج "اسأل نتنياهو" أنه يمد يده لعودة المفاوضات ولينتظر الجميع ماذا ستكون إجابة محمود عباس عن هذه الدعوة.

- نتنياهو يدعو المصريين للدردشة معه على تويتر غدا بهاشتاج "إسال نتنياهو".. والعرب يردون بصور تفضح مذابحه ضد الفلسطينيين.. ونشطاء يكشفون جرائم الجيش الإسرائيلى بالمخيمات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365