أخبار الأردن اليوم.. الأردن يدين تفجيرات بغداد ويرفض العنف والإرهاب

أخبار الأردن اليوم

ركزت أخبار الأردن اليوم على إدانة الأردن التفجيرات الإرهابية التى شهدتها بغداد وقتلت العشرات، كما تناولت أخبار الأردن اليوم، نجاح الأجهزة الأمنية فى الحيلولة دون انتحار 5 شبان.>أدان الأردن وبشدة الخميس، التفجيرات الإرهابية التى شهدتها بغداد أمس الأربعاء، وأودت بحياة العشرات من الأبرياء وإصابة آخرين.

وشدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان له اليوم، على موقف الأردن الثابت فى رفض أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكاله وأيا كانت دوافعه ومصادره ومنطلقاته.

أخبار الأردن اليوم

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>تمكنت أجهزة الأمن الأردنية، من الحيلولة دون انتحار 5 شبان بإلقاء أنفسهم من فوق بناية في منطقة دوار الداخلية، وفق مصدر أمنى أردنى، وأفادت صحيفة الغد الأردنية، نقلا عن مصدر أمنى، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع محاولة الانتحار هى المطالبة بوظائف، مؤكدا أنه قد تم تحويلهم إلى المركز الأمنى للتحقيق معهم.

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