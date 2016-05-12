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أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا

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أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا
قدمت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مزيدا من المساعدات العسكرية لتونس تتضمن طائرات استطلاع وعربات مجهزة بوسائل اتصال حديثة لتأمين حدودها مع ليبيا، ومنع تسلل متطرفين عبر حدود البلدين.

والقوات التونسية فى حالة تأهب قصوى فى مواجهة جماعات متشددة خصوصا بعد هجومين لمتشددين استهدفا سياحا العام الماضى وهجوما على بلدة بن قردان الحدودية هذا العام. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجمات التى نفذها تونسيون قدموا من ليبيا بعد تلقيهم تدريبات هناك.

وأقامت تونس جدارا على طول حدودها مع ليبيا لوقف تسلل المتشددين من هذا البلد المجاور الذى يعانى من حالة فوضى مع تزايد نفوذ مسلحى التنظيم.

وقالت أماندا دورى نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكى إن المساعدات "خطوة جديدة تجاه الحليف التونسى لدعم ديمقراطيته فى مواجهة الإرهاب".

وأضافت عقب حفل تسليم معدات عسكرية تتضمن عربات جيب وطائرات استطلاع "يسرنا تزويد تونس بطائرات مراقبة لضبط تحركات الإرهابيين عبر الحدود مع ليبيا ووقف تسللهم."

ومضت تقول إن هذه الطائرات المجهزة بوسائل اتصال حديثة ومرتبطة بعربات جيب ستساهم فى جمع معلومات إضافية عن تحركات الإرهابيين على الحدود.

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مصر 365