بالصور.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم مهرجانا لذوى الاحتياجات الخاصة

نظمت إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الخميس، مهرجان "أحلامنا بتتحقق" لذوى الاحتياجات الخاصة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

أقيم المهرجان، بنادى الشركة المالية بكفر الزيات بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح مندوبا عن وزير الشباب والرياضة، والعميد علاء بدران رئيس مدينة كفر الزيات، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب والدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة.

بدأ المهرجان بطابور العرض، ثم السلام الجمهورى والقرآن الكريم، وكلمة محمد إسماعيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية.

ووجه وكيل الوزارة التحية والتقدير لكل المشاركين بالمهرجان مشيدا بتواجد وسائل الإعلام المختلفة لتغطيه هذه الاحتفالية الكبرى، وأشار إلى أن هناك تعليمات من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لأنشطة وفعاليات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقدم المشاركون من المؤسسات المختلفة فقرات فنية وعروض رياضية وفنية وألعاب رياضية وألعاب ترويحية وثقافية وترفيهية ومهارات فردية.

- بالصور.. 5 ورش فى مؤتمر الحلم لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة كفر الشيخ

>