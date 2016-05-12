لجنة برئاسة نائب محافظ البحيرة لاختيار مشرفى حج الجمعيات بالمحافظة

وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بضرورة اختيار مشرفى حج الجمعيات لهذا العام من العناصر القادرة بكفاءة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تم على مدار ثلاثة أيام عقد لجنة برئاسة المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ وعضوية كل من :"محمد الديب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وسعيد بسيونى، رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وكل من المستشار حسن كفافى والدكتور محمد الفحام والمهندس بهجت حسن عن الجمعيات الأهلية وعبد الفتاح أبو طبل، مدير إدارة الجمعيات ومحمد جوهر، مسئول الحج بمديرية التضامن" لاختيار 9 مشرفين عن الجمعيات الأهلية بمدن ومراكز المحافظة من 68 تقدموا بطلبات للإشراف هذا العام منهم 12 من ذوى الخبرات الإشرافية السابقة.

وأكدت نائب المحافظ أن اللجنة راعت بكل شفافية فى المقابلات لاختيار المشرفين معايير السن والمؤهل والثقافة الدينية والسمات الشخصية وسيتم إرسال تلك التقييمات والاختيارات إلى وزارة التضامن الإجتماعى لإعلان الاختيارات النهائية.

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