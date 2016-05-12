"قبل الحريق وبعده".. ماذا تفعل فى 7 خطوات؟

1- التعرف على المسببات

2- طرق التلافى

3- الالتزام بوسائل الأمان

شهدت محافظات مختلفة عددًا كبيرًا من الحرائق فى الأيام الماضية، سواء فى المنشآت السكنية أو التجارية أو المؤسسات العامة، مما كشف عن غياب ثقافة التعامل مع مثل هذه الكوارث لدى الجميع، سواء على مستوى القطاع الرسمى أو الشعبى، وبناءً عليه يُقدم "اليوم السابع" 7 خطوات يجب اتباعها قبل الحريق لتفاديه، وبعده من أجل تقليل خسائره.>اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية السابق بمديرية أمن القاهرة، يقول إنه يجب التعرف على مسببات الحرائق لتلافيها، وأبرزها فى وجهة نظره المتعلقة بالكهرباء، والتى تنتج عن استخدام توصيلات عشوائية، ومعدات غير مطابقة للمواصفات، وعلى سبيل المثال أداة الربط بين الوصلات الكهربائية "المشترك"، والتى تسبب فى كثير من الكوارث إذا كانت من المنتجات الرديئة.>وأضاف مدير الحماية المدنية السابق، فى سرده لمسببات الحرائق: "التوصيلات الغازية العشوائية، واستخدام أنابيب البوتاجاز بطرق غير صحيحة"، مضيفًا أن عبث الأطفال وترك المواد القابلة للاشتعال بجوارهم من أخطر الأمور، لافتًا إلى أنه بالنسبة للأماكن التجارية يكون التخزين بطرق غير صحيحة فى أماكن غير مناسبة، وبالنسبة للمنشآت الصناعية يأتى تخزين المواد كيميائية بصورة خاطئة مما ينتج عنها اشتعال ذاتى.>فيما كشف الخبير الأمنى عن الإرشادات الرئيسية لتفادى الوقوع فى الأخطاء السابقة المشار إليها أعلاه، وأبرزها ضرورة الاستعانة بفنى الكهرباء فى تركيب كل الوصلات بالمنزل، وعدم التطوع بتركيبها مما ينتج عنه كوارث غير متوقعة، مضيفًا أنه فى المنازل أيضًا ينبغى إجراء صيانة دورية لوصلات الغاز للتأكد من سلامتها من حين لآخر، وفى حالة استخدام أنابيب البوتاجاز يجب استخدام المنظم حتى لا تتسبب فى أى ضرر، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية يجب اتباع إرشادات الأمن الصناعى المتعارف عليها، وعدم مخالفتها.>وأشار الخبير الأمنى، إلى أنه فى المنازل يجب التأكد من التخلص فوريًا من أدوات الزائدة عن الحاجة "الكركيب"، والتى تكون مُكدسة سواء فى شرفات المنازل أو أى غرف فيها حتى لا تكون عبئًا إضافيًا فى أوقات حدوث الحرائق، مشيرًا إلى أهمية وجود طفايات للحرائق على الأقل فى كل طابق أو طابقين بالبنيات السكنية.

وبالنسبة لطفاية الحريق، أوضح اللواء ممدوح أنه يجب التعرف على طريق استخدامها الصحيح، وليس الاكتفاء بمجرد فتحها وعدم توجيهها بشكل صحيح مما قد يجعلها غير مفيدة أو مؤثرة، ولن تكون ذات أهمية بدون توجيهها بشكل صحيح أو بتعبير أدق يتم تسليطها بشكل مستقيم على موقع الحادث.

>وأضاف مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، أنه وفقًا للقانون فإن البنيات السكنية التى تتعدى الأربع أدوار يجب درجها تحت بنود اشتراطات الحماية المدنية وتوفير مصادر مياه مستقيمة من أسفل إلى أعلى حتى يمكن استخدامها فى أوقات الحرائق.

4- إخلاء الموقع

5- أخطاء شائعة

6- خطوات ما بعد الحريق

7- الخطوة الأخيرة

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>فيما تحدث الخبير الأمنى عن الطريقة الأمثل للتعامل أثناء اندلاع الحريق، قائلاً: "يجب فورًا إخلاء موقع الحادثة من السكان أو الأفراد فى حالة المنشآت العامة، والاتصال فورًا بالنجدة على رقم 122 أو إخطار الحماية المدنية على رقم 180".>بينما حذّر مدير الحماية المدينة السابق من خطأ شائع يقع فيها أغلب المواطنين يتمثل فى محاولة المشاركة فى إطفاء الحريق باستخدام أدوات بسيطة مثل "جرادل المياه" والبطاطين، قائلاً: "الشعب المصرى إيجابى للغاية ويحاول المشاركة فى محاولة لإنقاذ الوضع من التفاقم لكن يجب إفساح المجال لرجال الحماية المدنية حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالصورة الصحيحة، لأن حالة الهرج والمرج فى المكان تضع عليه أعباءً زائدة".>وأوضح الخبير الأمنى، أن هناك خطوات تتم بعد اندلاع أى حريق يجب على الجميع أن يكونوا على علم بها، محددها فيما يلى: "البداية فى تحديد وإثبات الخسائر المادية والبشرية سواء بالوفيات أو الإصابات، ثم ينتدب المعمل الجنائى للتعرف عما إذا كان هناك شبهة جنائية أم لا.. واستكشاف الشواهد فى المكان قبل أن يدخلها أى شخص بعد الانتهاء من إخماد الحريق.>وشدد مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، على ضرورة استئذان رجال الحماية المدنية قبل الدخول إلى موقع الحادث بعد الانتهاء من إخماد النيران، خشية من تجددها مرة أخرى مثلما يحدث باندفاع البعض من أجل الدخول للتعرف على خسائر لكن لا قدر الله إذا حدث لهم مكروه سيكون وقعًا أفدح بكثير من أى خسارة مادية.