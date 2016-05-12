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طليقة توفيق عكاشة تطلب النجدة أثناء وجودها أمام البرلمان.. تعرف على الأسباب

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طليقة توفيق عكاشة تطلب النجدة أثناء وجودها أمام البرلمان.. تعرف على الأسباب طليقة توفيق عكاشة تطلب النجدة أثناء وجودها أمام البرلمان.. تعرف على الأسباب
طلبت، منذ قليل، طليقة توفيق عكاشة الإعلامية رضا الكرداوى المعتصمة أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب النجدة لإثبات حالة الإضراب عن الطعام حرصًا على حياتها لأنها مريضة بالضغط، وأبلغ الأمن المكلف بحماية مجلس النواب الأمن الوطنى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

وكانت رضا الكرداوى طليقة توفيق عكاشة بدأت الاعتصام والإضراب عن الطعام أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع القصر العينى، مساء اليوم الخميس، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بالدعوى رقم 241 لسنة 2016 والدعوى رقم 278 لسنة 2015 والتى تقضى بحبس المدعو توفيق عكاشة 30 يوما لامتناعة عن دفع متجمد النفقة البالغ 600 الف جنية من 2008 حتى الآن.

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(1)

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(2)

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(3)

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(4)

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(5)

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(6)

الإعلامية-رضا-الكرداوى-طليقة-توفيق-عكاشة-أمام-البرلمان--(7)


>- طليقة توفيق عكاشة تضرب عن الطعام أمام البرلمان لتقاعس الشرطة عن ضبطه

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