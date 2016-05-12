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أخيرا.. محمد إبراهيم يسجل مع الزمالك بصناعة مايوكا

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أخيرا.. محمد إبراهيم يسجل مع الزمالك بصناعة مايوكا أخيرا.. محمد إبراهيم يسجل مع الزمالك بصناعة مايوكا

اخيرا سجل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك أول أهدافه مع الفريق الأبيض منذ انضمامه للقلعة البيضاء عقب قطع رحلته الاحترافية وذلك في شباك بتروجيت.

وجاء الهدف في الدقيقة 23 بعد بينية من محمد إبراهيم إلى إيمانويل مايوكا الذي استلم الكرة ومررها مرة أخرى لصاحب القميص 20.

راوغ محمد إبراهيم محمد الشناوي حارس بتروجيت وسجل في الشباك.

وبات هو الهدف الأول لمحمد إبراهيم خلال الموسم الجاري في 11 مباراة صنع خلالها هدفين، كانا لمايوكا في أخر مباراتين للزمالك أمام طلائع الجيش وغزل المحلة على الترتيب.

وعاد إبراهيم للتسجيل في الدوري المصري لأول مرة منذ 27 أبريل 2014 أي ما يزيد عن عامين كاملين نتيجة احترافه في ماريتيمو البرتغالي.

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