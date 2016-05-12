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لجنة فض المنازعات بالشرقية تحيل ملف الحديقة الدولية لرئاسة الوزراء

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لجنة فض المنازعات بالشرقية تحيل ملف الحديقة الدولية لرئاسة الوزراء لجنة فض المنازعات بالشرقية تحيل ملف الحديقة الدولية لرئاسة الوزراء
قررت لجنة فض المنازعات بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالغفار، إحالة ملف الحديقة الدولية، إلى اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرى العدل والتنمية المحلية.

كانت عقدت اللجنة اليوم بالمحافظة، بحضور جمال عبدالعاطى مسئول الشئون المالية بالمحافظة، وعلى الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى المستشار القانونى للمحافظة، وممثلين عن شركة المسئولة عن تنفيذ المشروع.

أوضح جمال عبدالعاطى المستشار المالى، أنة سبق أن عقدت 5 اجتماعات للجنة بحضور الطرفين، لبحث الوصول لحل قانونى بشأن قرار المحافظ الأسبق، لفسخ التعاقد لإخلاله بالشروط ، فيما يرى الطرف الثانى الممثل فى الشركة، أنه لم يخالف بشروط الملزمة له، وطلب مدة فترة التعاقد 3 سنوات التى تنهى عام 2030 .

كانت دخلت محافظة الشرقية ، فى نزاع قضائى مع المستثمر، فى مجبس الدولة لنفس الأسباب، و التى انتهت بإحالة الأمر لهيئة المفوضين ، ويشار إلى أن محافظة الشرقية تعاقدت مع مستثمر لاستغلال قطعة أرض ملك الدولة، لإقامة حديقة عامة ونادى ومنتزهات وفندق.

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