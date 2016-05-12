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"لجنة فض المنازعات" بالشرقية تحدد مصير شركتى الغاز والنظافة 2 يونيو

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"لجنة فض المنازعات" بالشرقية تحدد مصير شركتى الغاز والنظافة 2 يونيو "لجنة فض المنازعات" بالشرقية تحدد مصير شركتى الغاز والنظافة 2 يونيو
قررت لجنة فض المنازعات بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالغفار، تأجيل الجلسة الخاصة بنزاع المحافظة مع شركتى شركة الغاز الطبيعى "نشيونال جاز" وشركة النظافة "icc" إلى جلسة 2 يونيو المقبل، للبت فى الأمر.

وعقدت اللجنة اليوم بالشرقية، بحضور جمال عبدالعاطى مسئول الشئون المالية بالمحافظة وعلى الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق، والمستشار القانونى للمحافظة وممثلين عن شركتى الغاز الطبيعى والنظافة .

وكان محافظ الشرقية الأسبق، قرر فسخ التعاقد مع الشركة صاحب امتياز الغاز الطبيعى "نشيونال جاز"، بعد إخلال الشركة بشروط التعاقد منها خفض حصة المحافظة المالية، وأيضا تم فسخ التعاقد مع شركة النظافة icc، لعدم التزامها بشروط القانونية .

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