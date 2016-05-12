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مدرس يعتدى على تلميذ بخرطوم فى درس خصوصى ببنى سويف.. والسبب "ماتش كورة"

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اتهم ولى أمر تلميذ فى الصف الثالث الابتدائى بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، معلم لغة إنجليزية بالتعدى بالضرب بوحشية على نجلة محدثاً إصابات متفرقة به.

وكان العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن، تلقى بلاغاً من محمد محمد محفوظ أخصائى اجتماعى ببنى سويف ضد مدرس لغة إنجليزية، بعد أن قام المدرس بالاعتداء بالضرب على نجله عبدالرحمن التلميذ بالصف الثالث الابتدائى بخرطوم فى أماكن متفرقه من جسده، مما أصاب التلميذ بصدمه نفسية وعصبية.

وأكد والد التلميذ أن نجله عبدالرحمن تلميذ ابتدائى ذهب إلى درس خصوصى بمنزل "مصطفى . ع" مدرس اللغه الإنجليزية للمراجعة أثناء الامتحان آخر العام، وبعد أن جلس مع باقى زملائه فى حجرة الدرس تركهم المدرس وذهب ليشاهد مباراة كرة قدم فى صالة المنزل لأكثر دون إعطائهم الدرس وعندما عاتبه نجلى عبد الرحمن على تركه لهم ومشاهدة مباراة كرة القدم قام المدرس بسبه بألفاظ جارحة والاعتداء عليه بالضرب باستخدام خرطوم على أنحاء جسد نجلى ثم طرده من الدرس

تم تحرير محضر حمل رقم 3129 لسنة 2016 بمركز شرطة الفشن، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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