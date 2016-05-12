بالصور.. صحة سوهاج تغلق عيادتين للعلاج الطبيعى والأسنان بدون ترخيص

شنت صحة سوهاج اليوم الخميس حملة تفتيش للمرور على عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض، وتبين وجود بعض المخالفات فى أحد المستشفيات تمثلت فى وجود عدد 4 حالات بقسم العلاج الطبيعى بالمستشفى، وعدد 8 ملفات لحالات فى قسم جراحة الفم والأسنان دون الحصول على ترخيص بدء مزاولة العمل من وزارة الصحة والجهات المعنية.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تقوم بها مديرية الصحة بسوهاج بناء على توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج للمتابعة والمرور على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة داخل نطاق محافظة سوهاج، وعلى الفور شمعت الحملة قسم الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى والتحفظ على عدد 4 تذاكر جلسات علاج طبيعى.

وقال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج: إنه سيتم إحالة هذه المخالفات إلى الجهات المعنية، جاء ذلك ضمن الحملات التى تقوم بها اللجنة العليا للعلاج الحر برئاسة وكيل وزارة الصحة بسوهاج ومدير عام الشئون الوقائية وصحة البيئة ومدير عام العلاج الحر وتفتيش الصيادلة والعلاج الطبيعى.

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