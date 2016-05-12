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انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى

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انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى
بدأت فعاليات المؤتمر الرابع التى تنظمه الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية منذ قليل، لبحث ومناقشة الجديد حول جوانب تغذية الصحيحة وفوائد الرضاعة الطبيعية والأمراض الخاصة بالأطفال إضافة إلى أمراض الصيف، وذلك خلال الفترة من 12 – 16 من شهر مايو الجارى بأحد الفنادق الشهيرة بالعين السخنة.

ويتناول المؤتمر العديد من الجوانب الرئيسية فى مجال طب الأطفال تحت رئاسة الدكتور جمال البطران أستاذ طب الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الجمعية العربية الدولية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية، والأمراض المعدية، والدكتور عماد سلامة، أستاذ طب الأطفال ونائب رئيس الجمعية العربية الدولية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية، والأمراض المعدية.

ويشرف على المؤتمر كوكبة من كبار الأطباء فى والوطن العربي، أبرزهم الدكتور محمد صبرى أبو علم، أستاذ طب الأطفال والرئيس الشرفى للمؤتمر.


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