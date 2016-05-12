باحثون أمريكيون: اختبار لتشخيص القولون العصبى عن طريق "النفس"

لا يوجد حالياً أى اختبار محدد لتشخيص متلازمة القولون العصبى (IBS)، ولكن الآن كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن هناك طريقة جديدة للتشخيص عن طريق التنفس.

وحدد الباحثون مجموعة من 16 مادة مختلفة فى النفس يمكن أن تميز بدقة مرضى القولون العصبى عندما يتم قياسها مقارنة بالأشخاص دون المرض.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون عينات التنفس من 170 مريضاً بالقولون العصبى "IBS" و153 من الأصحاء، فضلا عن 1307 مشاركين من عموم السكان.

ووجد الباحثون أن مرضى القولون العصبى لديهم 16 نوعا من المواد الكيميائية فى زفيرهم، وعلاوة على ذلك، كانت نتائج اختبار التنفس غير طبيعية خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المعوية الشديدة.

وقال البروفيسور فريدريك يان فان، مؤلف الدراسة، إن المواد الكيميائية فى التنفس لديها معلومات تشخيصية تمكننا من استخدامها لتطوير أدوات موسعة لمتابعة المرض وتوجيه التدخلات العلاجية، وهذا سيحدث بالتأكيد فرقا فى نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب الهضمى الوظيفى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى الثانى عشر من شهر مايو الجارى.

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