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«صحة الدقهلية» توقع بروتوكول لمشروع المراقبة الإليكترونية لتأمين المستشفيات

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«صحة الدقهلية» توقع بروتوكول لمشروع المراقبة الإليكترونية لتأمين المستشفيات «صحة الدقهلية» توقع بروتوكول لمشروع المراقبة الإليكترونية لتأمين المستشفيات

 

وكيل وزارة صحة الدقهلية

مراسل«ONA»:

وقع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، لتنفيذ مشروع المراقبة الإليكترونية لتأمين المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة الدقهلية.

وقال مكي في تصريح صحفي، أنه سيتم الإنتهاء من أعمال التركيب خلال 3 أشهر المقبلة .

وأضاف، أن هذه المنظومة تطبق لأول مرة، وتعتبر محافظة الدقهلية صاحبة المبادرة الأولى، مشيرًا إلى أن المنظومة ستخدم العملية الصحية بالمحافظة، ورصد أى تجاوزات أو مخالفات سواءًا من قبل المرضى أو الأطباء.

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