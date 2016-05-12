وزير الصحة: توفير أدوية علاج مرض جوشية بالتأمين والعلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستوفر العلاج الكامل للأطفال المصابين بمرضى جوشية بالتأمين الصحى وبرامج العلاج على نفقة الدولة.>وقال وزير الصحة اليوم خلال توقيع برتوكول تعاون مع أحد الشركات العالمية العاملة فى مجال تطوير الأدوية "سانوفى" أن المريض يكلف الحكومة والوزارة 80 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصر بها ما يقرب من 300 حالة لاطفال مصابين بجوشية وهو مرض نقص الأنزيمات لافتا الى أن هناك أكثر من 198 طفل مصاب بالمرض يعالجون على نفقة أحد الجمعيات.

وأضاف وزير الصحة أن التعاون مع شركة سانوفى يأتى لصالح المريض المصرى بتوقير أحد العلاجات المهمة للأطفال مشيرا الى أن هناك اكثر من 111 طفل سيتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة على أن تتحمل الوزارة ثلثى تكلفة العلاج وشركة سانوفى ستتحمل ثلث التكلفة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة ميشيل مدير العلاقات الخارجية بالشركة أن التعاون مع وزارة الصحة يصب فى مصلحة المريض، مشيرة الى أن التعاون سيساهم فى علاج عدد من المرضى .

يذكر أن مرض جوشية وراثى يصيب الأطفال ويؤثر على الكبد والصحال بسبب نقص أنزيمات معينة.

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