أحد تجار الغورية يتهم الإخوان بتدبير حريق الرويعى.. تعرف على أسباب اتهامه

طالب خالد حسن رئيس جمعية أبناء الطوابية بضرورة نقل الباعة الجائلين من منطقة الأزهر والرويعى والعتبة إلى حديقة الموسكى مع ضرورة تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط صارمة وتأمين مناسب مع تواجد أمنى يتولى عملية التنظيم.

وعلق حسن، على الحريق الذى نشب مؤخرا فى منطقتى الرويعى والغورية، خلال كلمته اليوم الخميس بلقاء عدد من نواب لجنة التضامن بالبرلمان برئاسة عبد الهادى القصبى ومتضررى الحرائق بالمنطقة، قائلا:"لا يمكن أن يكون هذا الحريق قضاء وقدر أو ماس كهربائى، كما يتردد فى بعض وسائل الإعلام لأن قوة الاشتعال تؤكد أنه ليس كذلك"، متهما الإخوان بأنهم وراء الحادث.

- أحد سكان الغورية:"شاهدنا ملثمين يسكبون مواد غريبة قبل نشوب الحريق بقليل"

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