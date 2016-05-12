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الصخرة يحمل علم زيدان وأكاديمية ريال مدريد في ' البطولة الأضخم تحت 12 عاما '

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الصخرة يحمل علم زيدان وأكاديمية ريال مدريد في ' البطولة الأضخم تحت 12 عاما ' الصخرة يحمل علم زيدان وأكاديمية ريال مدريد في ' البطولة الأضخم تحت 12 عاما '

البطولة الأهم على مستوى العالم في مرحلة تحت 12 عاما تلك التي تنظمها شركة دانون ويحمل علمها أيقونة المواهب الكروية زين الدين زيدان تنطلق يوم الجمعة في حضور FilGoal.com.

أكاديمية ريال مدريد في تستضيف فعاليات البطولة مع حضور مميز لقائد منتخب مصر الأسبق ونجم النادي الأهلي وائل جمعة.

جمعة سيكون ضيف الشرف في الحدث المميز الذي يقام في نادي بلاتينوم.

البطولة في مصر ستقام بحضور 8 فرق يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يلعبون 4 مباريات يوم الجمعة، على أن تقام المباريات النهائية يوم السبت.

الفائز سينال شرف تمثيل مصر في البطولة العالمية لدانون، والتي تشهد مشاركة 2.5 مليون طفلا من 34 ألف مدرسة و11 ناديا مختلفا حول العالم.

زيدان المدير الفني لريال مدريد كان الوجه الدعائي دوما لتلك البطولة نظرا لما يمثله من اهتمام بالكرة الجميلة.

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