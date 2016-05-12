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سفير مصر بجيبوتي يلتقي وزير الاتصالات لبحث التعاون بين البلدين

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سفير مصر بجيبوتي يلتقي وزير الاتصالات لبحث التعاون بين البلدين سفير مصر بجيبوتي يلتقي وزير الاتصالات لبحث التعاون بين البلدين

وزارة الخارجية

ألتقى السفير أحمد عادل سفير في جيبوتي ،اليوم الخميس، مع علي حسن بهدون وزير الاتصالات بجمهورية جيبوتي، وذلك لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وبحث سبل تعزيزها.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن سعادته بما أسفر عنه حتى الآن التعاون بين مصر وجيبوتي في مجال الإتصالات، مؤكدًا أن بلاده تولي أهمية قصوى للتعاون مع مصر في هذا المجال الحيوي، لما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال وما تمتلكه من كوادر مميزة على مستوى عالمي.

ومن المقرر أن يقوم الوزير الجيبوتي بزيارة إلى مصر خلال شهر مايو الجاري للمشاركة في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة الوزاري التاسع بشأن التعلم الإلكتروني فى أفريقيا، حيث أعرب عن تطلعه لاستثمار هذه الفرصة للتشاور مع  ياسر القاضي وزير الاتصالات سبل تعزيز التعاون القائم حاليًا بين البلدين.

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