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بالصور..تشميع قسم أسنان وعلاج طبيعي في حملة تفتيش بسوهاج‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أوضح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه  قامت اليوم الخميس، حملة تفتيش للمرورعلي عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض بمحافظة سوهاج ، وتبين وجود بعض المخالفات في احدي المستشفيات، تمثلت في وجود عدد 4 حالات بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفي, وعدد 8 ملفات لحالات في قسم جراحة الفم والأسنان، دون الحصول علي ترخيص بدء مزاولة العمل من وزارة الصحة والجهات المعنية .

وقال بيومي في تصريح صحفي، أن الحملة قامت بتشميع قسم الاسنان وعيادة العلاج الطبيعي ، والتحفظ علي عدد 4 تذاكر جلسات علاج طبيعي .

وأضاف، أنه سيتم إحالة هذه المخالفات الي الجهات المعنية, جاء ذلك ضمن الحملات التي تقوم بها اللجنه العليا للعلاج الحر برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة بسوهاج ومدير عام الشئون الوقائية وصحة البيئة ومدير عام العلاج الحر وتفتيش الصيادلة والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها مديرية الصحة بسوهاج بناءًا علي توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، للمتابعة والمرور علي المنشأت والمراكز الطبية الخاصة داخل نطاق محافظة سوهاج .

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