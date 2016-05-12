رائحة كريهة تكشف وفاة عاطل وتعفن جثته بالعجوزة

كشف انبعاث رائحة كريهة من شقة عاطل بالعجوزة وفاته وتعفن جثته، وأكد التقرير الطبى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، حيث إنه كان يعالج من بعض الأمراض، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العقدى عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة عاطل يقيم بمفرده بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وبانتقال المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة والرائد عمرو نصير رئيس نقطة شرطة أرض اللواء إلى مكان البلاغ، تم العثور على جثة متعفنة لصاحب الشقة.

وكشفت التحريات أنه يقيم بمفرده وتبين من خلال التقرير الطبى أن الوفاة طبيعية، حيث تدهورت حالته الصحية لكونه كان يعالج من أمراض مزمنة أدت إلى وفاته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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