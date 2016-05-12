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حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن فى كفر الشيخ

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حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن فى كفر الشيخ حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن فى كفر الشيخ
شب، اليوم الخميس، حريق هائل بمزرعة دواجن فى كفر الشيخ، مما أدى لنفوق آلاف الكتاكيت الصغيرة، واحتراق كميات هائلة من الأعلاف الخاصة بها.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرياض، بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بإحدى قرى المركز.

انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية وضباط البحث الجنائى وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين من المعاينات الأولية أن سبب الحريق الأولى، ماس كهربائى بمزرعة ملك "م.ر." 60 سنة، كما تبين أن الحريق التهم سقف المزرعة المسقوفة بالخشب ومبنية بالطوب "البلوك"، ونتج عن الحريق نفوق حوالى 6 آلاف كتكوت، واحتراق 3 أطنان علف.
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