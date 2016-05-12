حبس مسجل خطر حاول سرقة عامل أثناء تشييع جنازة فى تلا بالمنوفية

قرر المستشار محمد الشافعى رئيس نيابة مركز شبين الكوم بالمنوفية، حبس "خالد. ع. ا" 49 سنة، عاطل، مقيم مدينة تلا، مسجل خطر سرقات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته سرقة مبلغ مالى "ألف جنيه" من عامل أثناء تشييع جثمان زوج شقيقته.

وأكد أحمد محمود من أهالى القرية، أنه أثناء تشييع جنازة بقرية شنوفة التابعة لمركز شبين الكوم، لاحظ المتهم بمحاولة سرقة المجنى عليه أثناء حمله الجثمان، حيث استغل انشغاله وبكائه على زوج شقيقته، ووضع يده داخل جيب الجلباب وسرق مبلغ مالى قدرة 1000 جنيه، وعند مشاهدته طلبت شخص بجواره بالإمساك به قبل الفرار بالمبلغ، ولقنه الأهالى "علقة ساخنة" وتم إبلاغ مركز شرطة شبين الكوم.

وأضاف: على الفور حضر الرائد محمود سعد رئيس المباحث، والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، و قرر العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث للتحرى عن المتهم، برئاسة الرائد محمود سعد رئيس المباحث، والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث، وتبين أنه مسجل خطر سرقات بمركز شرطة تلا.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من "صلاح الدين. ع. ب" مقيم دائرة المركز، بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط "خالد. ع. ا" 49 سنة، عاطل، ومقيم مدينة تلا، أثناء محاولته سرقة مبلغ مالى "ألف جنيه" من جيب جلبابه، أثناء تشييع جثمان زوج شقيقته بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 7399 جنح مركز شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى الجنازة يا ناقص..ضبط عاطل حاول سرقة ألف جنيه أثناء تشييع جثمان بالمنوفية