تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتظاهر فى 25 إبريل الماضى لجلسة 19 مايو

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتظاهر، تم ضبطهم في 25 إبريل الماضي خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بمنطقة بولاق الدكرور إلى جلسة 19 مايو لسماع شهادة 3ضباط من الشرطة حول واقعة الضبط وفض المظاهرة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار علي محجوب، إلى المتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وضمت قائمة المتهمين، الذين ألقى القبض عليهم خلال التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ميريت عبد المولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب.

- النيابة تحتجز 10 متظاهرين لحين ورود تحريات الأمن الوطنى

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