تحرير 1796 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة، التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، اليوم الخميس، من تحرير وضبط 1796 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 548 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و149 مخالفة إزالة ملصقات و155 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 9 سيارات و292 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و119 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و133 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و126 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و131 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 134 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية، و13 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و112 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

تحرير 1563 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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