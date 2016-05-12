على خطى مايكل جاكسون...تايلور سويفت تكرّم بجائزة تحمل إسمها

كُرّمت النجمة العالمية تايلورسويفت Taylor Swift على جائزة باسمها خلال حضورها حفل توزيع جوائزBMI Pop Awardsبدورتها لـ64 يوم أمس في بيفرلي هيلز .

تايلور التي تألقت بفستان من Monique Lhuillierحصلت على جائزة باسمها "جائزة تايلورسويفت"،تقديراً لموهبتها الإبداعية والفنية التي لا تضاهى والتأثيرعلى عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

وكانت نائب رئيس الحفل باربرا كان قالت الشهر المنصرم في بيان أن النجمة البالغة من العمر 26 عاماً حوّلت الثقافة الشعبية من خلال أغانيها، والروح الفنية التي لا تقهر ".

يشار إلى أنّ هذه هي المرة الثانية التي تعطى جائزة باسم شخص ما، حيث كانت المرة الأول عام 1990 لمايكل جاكسونMichael Jackson.

يذكر أنّ تايلور سويفت حصدت مؤخراً 3 جوائزأثناء الحفل السنوي الخاصّ، الذي أقامته شركة "ديزني" لتوزيع الجوائزالموسيقية، بفضل أغنيتها "Bad Blood"،إذ حصلت على جائزة أغنية العام،كما حصلت على جائزة أكثرالأغاني إثارة للضجة،بالإضافة إلى نيلها جائزة أكثرالأغاني تناسباً مع حالات الانفصال.