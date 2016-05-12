بالصور..ماجدة الرومي تصل إلى مصر وهذه تفاصيل حفلها المنتظر

وصلت الفنانة القديرة ماجدة الرومي إلى القاهرة استعداداً لإحياء حفلها الخيري تحت سفح الأهرامات يوم الـ20 من مايو الجاري.

ومن المقرّر أن تتبرّع ماجدة بأجرها عن الحفل، لبناء مستشفى في مصر تحمل إسم "أهل مصر" لعلاج الحروق.

وقد تزاحم محبّو ماجدة عليها بمجرد وصولها إلى مطار القاهرة وكانت سعيدة للغاية باستقبالهم الحافل.

وقد قرّر القائمون على الحفل أن يكون الدخول بالملابس الرسمية وعدم دخول الأطفال من هم دون سن السابعة، كما تقرّر منع كاميرات التلفزيون من تصوير الحفل.

وتبدأ أسعار التذاكر من 600 جنيهاً مصرياً انتهاءً بـ3000 جنيهاً.

ويسبق الحفل مؤتمر صحافي يوم السبت القادم للحديث عن تفاصيل الحفل.