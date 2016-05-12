تقرير في الجول - كيف كان للتاريخ أن يتغير إن عُدلت قوانين الكرة قديما ' هولندا بطلة العالم '

ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الاتحاد الدولي "فيفا" تعديلاته على قوانين كرة القدم، لكنها ربما الأشمل والأكثر تغيرا بشكل جذري.

تغييرات قوانين كرة القدم والتي سيعمل بها في المستقبل القريب، كانت لتغير من مصائر ونتائج مباريات عدة في التاريخ.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديلات عديدة ستدخل في كرة القدم خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

في هذا التقرير، يتصور معكم FilGoal.com، ماذا لو كانت تعديلات قوانين اللعبة حاضرة منذ زمن؟

هولندا في النهائي

في قبل نهائي كأس العالم 2014 بين هولندا والأرجنتين أراد لويس فان جال إجراء تبديل بنزول تيم كرول الحارس المميز في صد ركلات الترجيح بدلا من سيليسين.

الوقت انتهى ولم ينجح لويس فان جال في تكرار ما فعله في مباراة كوستاريكا بالدور السابق، والنتيجة كانت خروج الطواحين الهولندية من البطولة.

التغيير الجديد في قوانين كرة القدم يسمح بتغيير الحراس كيفما شئت أثناء ركلات الترجيح، وربما كان ذلك يصعد بهولندا لنهائي كأس العالم بدلا من الأرجنتين.

طرد حسني عبد ربه

هل تذكرون حين كان يسجل حسني عبد ربه هدفا من ركلة جزاء في كل مباراة خلال كأس أمم إفريقيا 2008؟ القيصر لم يكن ليفعلها بقوانين كرة القدم الجديدة.

قوانين كرة القدم الجديدة لم تعد تعيد تنفيذ ركلة الجزاء فقط في حالة "التهويش"، بل أن المنفذ يحصل على بطاقة صفراء أيضا، وبمعدل حسني عبد ربه في تلك البطولة بإعادة كل ركلة يسددها بسبب "التهويش"، كان سيطرد حتما.

هدف تريكة في الصفاقسي غير شرعي

خلال مباراة الأهلي والصفاقسي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2006، احتسب حكم اللقاء ركلة غير مباشرة للأهلي من حدود منطقة الجزاء.

طارق السعيد لمس الكرة دون أن يلحظه أحد، وسددها أبو تريكة في المرمى مسجلا الهدف.

لاعبو الصفاقسي التونسي اعترضوا على القرار حينها لكنه كان صحيحا، أما الحدث إن تكرر الآن فلن يكون كذلك.

تعديلات قوانين كرة القدم الجديدة نصت على حتمية تحريك الكرة وليس فقط لمسها، وهذا ما لم يتوفر في تلك الحالة.

هدف هولندا في إيطاليا لم يعد شرعيا

في بطولة أمم أوروبا 2008 كانت مباراة إيطاليا وهولندا في دور المجموعات مسار حديث العالم.

جيانلويجي بوفون حارس إيطاليا اصطدم بزميله بانوتشي فسقط خارج الملعب مصابا، لكن اللعب استمر وسجل رود فان نيستلروي هدفا لهولندا في وقت كان يغطي فيه بوفون وبانوتشي الساقط خارج الملعب التسلل، فاحتسبه الحكم هدفا صحيحا.

قانون التسلل الجديد يقضي بأن اللاعب خارج الميدان لا يحتسب في تغطية التسلل، وبالتالي تلك الحالة مستقبلا ستحتسب تسلل.

إضاعة الوقت

يبدو أن الوقت بات ممهدا لدول شمال إفريقيا لخداع دول غرب القارة وإضاعة الوقت.

قديما لم يكن مسموحا لأي شخص باستثناء حارس المرمى تلقي العلاج داخل الملعب، لكن القانون الحالي غير المعادلة.

الآن يمكن للاعبين تلقي العلاج داخل الملعب حال كانت المخالفة التي سقط على إثرها استوجبت معاقبة مرتكبها بمنحه بطاقة صفراء أو حمراء.

القانون لم يميز بين الالتحام المؤذي، أو حتى مجرد الجذب من القميص والذي يستوجب أحيانا تلقي بطاقة صفراء أيضا، وهنا يبدو أن طريق تونس والجزائر بات ممهدا لكأس العالم..