تقرير في الجول - حكيم زياش.. الصفقة الأنسب لليفربول

هل رأيت كيف يضغط روبيترو فيرمينيو وفيليب كوتينيو على دفاعات المنافسين منذ تولي يورجن كلوب المسئولية الفنية لليفربول؟ تخيل أن ينضم إليهم لاعب ثالث يمارس الضغط العالي بتلك الجودة والقوة.

هو المغربي حكيم زياش نجم وهداف تيفينتي الهولندي في الموسمين الأخيريين وصاحب الـ 23 عاما والذي أظهر نضجا وتطورا كبيرا خلال هذا الموسم والذي أنهاه بـ 17 هدفا وصناعة 12 هدفا أخرين لزملائه.

زياش يلعب كصانع لعب خلف المهاجمين أو كجناح مفضلا الرواق الأيمن أكثر لسهولة وضع الكرة على قدمه اليسرى التي تعرف طريق المرمى.

العديد من اللاعبين يسجلون الكثير من الأهداف ولكن نادرا ما تجد لاعبا يسجل معظم أهدافه بطريقة جمالية تخطف أنظارك وتجعلك تقف احتراما لموهبة صاحبها وزياش أحد هؤلاء، فأهدافه كلها لها علامة خاصة.

اللاعب الدولي المغربي ظهر مع هيرنفين في موسم 2013-2014 مسجلا 13 هدف في 46 مباراة ليخطفه تيفينتي الصيف قبل الماضي ويتحول إلى نجم الفريق الأول سريعا رغم سنه الصغير ولكنه بفضل موهبته الكبيرة لم ينتظر كثيرا.

32 هدف سجلهم بقميص تيفينتي حتى الآن في 72 مباراة بجانب إهدائه لـ29 هدف قام بصناعتهم لزملائه.

زياش يتمتع بمهارة كبيرة والكرة بين قدميه بجانب قدم يسرى بل ويمنى أيضا تعرف طريق المرمى جيدا سواء من قريب عندما يقطع بسرعته من خارج إلى داخل منطقة الجزاء أو من خارجها بفضل تسديداته المتقنة.

اللاعب يتمتع أيضا بميزة إضافة وهي تنفيذ الضغط العالي على المدافعين بشكل مميز وإجبارهم على ارتكاب الأخطاء مع توقعها أيضا قبل وقوعها مما يجعله دائما يقف في الزمان والمكان المناسبين للكرة.

أسلوب لعب صانع الألعاب المغربي يناسب بشكل كبير فريق ليفربول في الوقت الحالي وحتى الآن العديد من التقارير ربطت اللاعب بالانتقال إلى أحد الفرق الكبرى خلال سوق الانتقالات المقبلة.