تقرير في الجول - كيف يضيف عثمان ديمبيلي إلى بروسيا دورتموند؟‎

انتقل عثمان ديمبيلي موهبة فريق رين الفرنسي إلى بروسيا دورتموند الألماني، ما الإضافة التي سيشكلها عثمان؟

قدم الشاب الفرنسي الصغير مستوى متميز للغاية هذا الموسم وسجل أهداف أكثر من أي شاب أخر تحت 21 عاما في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

موهبة عثمان

ساهم هذا الموسم في 17 هدفا، سجل بالدوري الفرنسي 12 هدفا خلال 25 مباراة مع رين وصنع 5 أهداف أخرى.

هذا الموسم خلق 40 فرصة، ويمتلك دقة تسديدات تقدر بـ56% كما أنه يمتلك دقة تمريرات تقدر بـ73%، أقوى مميزاته هي مهارته الرائعة إذ أنه يفوز بـ70% من مراوغاته ويرتكب الخصم ضده أخطاء بنسبة 90%، إلا أنه ضعيف في الكرات الهوائية إذ أنه يفوز بـ24% من مجموع الكرات الهوائية التي يشترك بها.

لدى عثمان مشكلة كبيرة وهي ضعف المساهمة الدفاعية مع فريقه وتلك كانت من مشاكل رين هذا الموسم الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي إذ أن الفريق يعاني من سوء الارتداد الدفاعي، وفاز هذا الموسم بـ12 من أصل 40 اعتراض للكرة.

كيف يضيف لبروسيا دورتموند؟

"رفضت ليستر سيتي لأنني أعرف إلى أين أذهب في الموسم المقبل". عثمان ديمبيلي في وقت سابق.

أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 80 هدفا كان دورتموند ثم بايرن ميونيخ بـ77 هدفا.

مشكلة دورتموند هذا الموسم هجوميا أن الفريق يقع في فخ التسلل بمتوسط 3.3 في المباراة الواحدة.

في المقابل عثمان ديمبيلي لاعب ذكي نادرا ما يقع في فخ التسلل إذ أنه يقع في فخ التسلل بمعدل 0.3 في المباراة الواحدة.

أيضا في حال صحت التقارير التي تشير إلى أن بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أسود فيستفاليا سيرحل إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي فإن عثمان هو الخيار الأمثل لاستبداله.

يمتلك عثمان فرصة لا بأس بها للتطور مع دورتموند بالإضافة لضمان المشاركة كأساسي، إذ أن دورتموند يمتلك أوباميانج وهو المهاجم الأساسي بجانب أدريان راموس المهاجم الاحتياطي الذي شارك في 26 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم وسجل 9 أهداف وصنع 5 أخرين وقد يرحل بقدوم الصيف أي أن الطريق سيكون ممهدا أمام ديمبيلي.

في حال قرر توماس توخيل مدرب دورتموند إشراكه على الجناح فإنه أيضا لن يواجه منافسة قوية إذ أن الفريق لا يمتلك سوى الجناح الأيسر ماركو رويس الذي يضمن مشاركته في حين أن الوافدين الجديدين كريستيان بوليسيتش وفيليكس باسلاك كلاهما ليس بقوة ديمبيلي.