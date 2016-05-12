تاتا مارتينو يعترف: فشلت مع برشلونة بشكل ذريع

(إفي): قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، خيراردو تاتا مارتينو، إنه "فشل بشكل ذريع" خلال الفترة التي درب فيها فريق برشلونة الإسباني في موسم 2013-2014.

وفي مقابلة نشرتها أحدث نسخة من مجلة (بانيكا)، أشار ماتينو إلى أنه حتى لو فاز مع البرسا بلقب الليجا- الذي خسره الفريق الكتالوني في آخر مباراة وتوج به أتلتيكو مدريد- فإن هذا الأمر لم يكن ليساهم بشيء في الفريق.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "فشلت بشكل ذريع مع برشلونة. في المعتاد الفشل يمكن أن يعني عدم الفوز. ولكن رؤيتي للأمر مغايرة"، مبينا أنه لم يكن ليحتسب الأمر فشلا إذا لعب الفريق حينها بشكل أفضل ولكنه وقتها لم يلعب جيدا ولم يحقق الفوز.

ويرى مارتينو أن البرسا عانى وقتها من عوامل أخرى بعيدة عن مجال الرياضة "فوزنا بلقب الليجا لم يكن ليضيف شيئا للنادي. وقراري بالرحيل لم يكن ليتغير".

وأوضح أنه مؤمن بأن التميز لا يتضمن الفوز فقط بل اللعب بشكل جيد، وهو أمر يطبقه أيضا مع منتخب الأرجنتين.

كما أقر بأن برشلونة كان متميزا خلال تدريب بيب جوارديولا له.

وعند سؤاله عما إذا كان منتخب راقصي التانجو يحظى حاليا بأفضل مهاجم في تاريخه، في إشارة إلى ليونيل ميسي، قال "ميسي أفضل من الجميع لأنه يقوم بكل شيء بشكل طبيعي، عندما يلعب أو يتمرن".

ووفقا لمارتينو، فإن مارادونا ودي ستيفانو وميسي هم أفضل اللاعبين في التاريخ "كل في حقبته".

وحول بطولة كوبا أمريكا المقبلة في نسختها المئوية، والتي تعد الأرجنتين من المنتخبات المرشحة للفوز بها، ذكر المدرب أن منتخب التانجو سيشارك أيضا في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة و"الجميع يتوق كثيرا" لتحقيق شيء ما.