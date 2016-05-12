للمحجبة : الخل الابيض للتخلص نهائياً من قشرة الشعر

يترافق فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة مع مشاكل الشعر بالنسبة للمحجبة العاملة التي تقضي ساعات طويلة خارج المنزل بين الوظيفة وإتمام مهام حياتية مختلفة . فمع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق تزيد الحاجة إلى تهوية فروة الرأس. ولأن الأمر غير ممكن وسط ساعات الغياب الطويلة عن المنزل، تتراكم الزيوت على فروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور مشكلة القشرة وضعف الشعر.

عانيت من هذه المشكلة لفترة طويلة وكانت نصائح أطباء الجلد ضرورة التهوية لشعري، وهو أمر لا يمكنني تحقيقه . ورغم استخدام العديد من الشامبوهات والمستحضرات، لم أصل إلى نتيجة جدية. وهنا، نصحتني والدتي بالاستعانة بوصفة جدتي " الخل الأبيض ".

لا أخفي قلقي بداية؛ كوني أعاني من ضعف شعري منذ إنجاب طفلي ، لكن التركيبة الطبيعية لمستحضر الخل وعدم وجود أي إضافات كيميائية دفعتني لتجربة محلول الخل الأبيض...وبالفعل، ومنذ الاستخدام الأول، حصلت على نتائج مبهرة.

اختفت القشرة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة من أول غسلة ونهائياً في الغسلة الثانية ، رغم عدم تغيير أي تفصيل من عاداتي اليومية التي توجب عليّ ارتداء غطاء الرأس القطني والحجاب لفترة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة يومياً.

مكونات المحلول :

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع ليتر من المياه الصافية .

الطريقة :

اغسلي شعرك بالشامبو جيداً ومن ثم كرري غسله بالماء لتتأكدي من خلوه من الرغوة ، بعدها قومي بغسله بالمحلول الذي يلعب دوراً أشبه بالمطهر لفروة الرأس. يمكنك تكرار الوصفة بعد عشرة أيام.

اليوم أنا أكثر ثقة بوصفات جدتي ،وبالتأكيد سأبحث عن وصفاتها لتقوية الشعر وزيادة كثافته وحيويته .