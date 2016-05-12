5 طرق طبيعية للحصول على ثديين أكبر حجماً

أصبح الكثير من النساء في الآونة الأخيرة يلجأن إلى عمليات التجميل للحصول على الثدي المثاليّ، الذي يحلمن به، على الرغم من وجود الكثير من الطرق الطبيعية السهلة والبسيطة وغير المكلفة أيضاً، والتي ستجعلك تحصلين على الثدي الذي تريدينه من دون إجراء أيّ عمليات؛ فهل فكّرت في تجربة هذه الأساليب الطبيعية قبل التفكير في إجراء العمليات الجراحية؟



إليك سيدتي هذه الطرق الطبيعية للحصول على ثدي مثاليّ:

1.تغيير نظامك الغذائي: هناك بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة حجم الثدي بشكل طبيعي، فاحرصي على تناولها، إذا كنت ترغبين في تكبير ثدييك، وهي: حبوب السمسم، وخلاصة بذور العنب، والأطعمة المفعمة بالسكر، والأطعمة التي تحتوي على الاستروجين كالجزر والخضراوات وحساء الدجاج.

2.التمرينات المنزلية: هناك تمرينات تساعد على تكبير الثدي بطريقة طبيعية. ومن هذه التمرينات: لفّ الذراع في اتجاه عقارب الساعة 8 مرات، ثمّ عكس عقارب الساعة 8 مرات. كرّري ذلك لعشر مرات يومياً، كما أنّ هناك بعض تمرينات كمال الأجسام التي تساعد على تكبير الثدي.

3.فينوكريك: هي مادة عشبية تعدّ الأهم في مجال تكبير الصدر الطبيعي، إذ يمكنك تناول 3 حبوب منها يومياً، كما يمكنك دهن الثدي بالكريم الذي يحتوي على نفس المادة.

4.عشبة عباءة السيدة: تساعد هذه العشبة على تنشيط الدورة الدموية في الصدر، مما يزيد مخزون الدهون فيه؛ لذا احرصي على إضافتها إلى نظامك الغذائي يومياً، كما يمكنك استخدام الكريم الذي يحتوي على هذه العشبة ودهن الثدي به.

5.بذور الشمر: هي مادة غنية بالاستروجين الذي يساعد على تكبير الصدر بشكل ملحوظ؛ فاحرصي على وضعها في نظامك الغذائي يومياً، كما يمكنك البحث عن كريمات تكبير الصدر التي تحتوي على بذور الشمر ودهن صدرك بها يومياً.