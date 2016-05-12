10 نصائح لـ مكياج دخاني سريع

إذا كنت امرأة عاملة أو ربة منزل أو حتى فتاة جامعية فأنت أمام التزامات يومية متعددة قد تفقدك الإحساس بالوقت، فتجدين أن مناسبة آخر الأسبوع قد جاءت ولم تقومي بالاستعداد لها.

وحتى إن قمتِ بالاستعداد لها عن طريق تجهيز الرداء المناسب وتصفيف شعرك فإن الوقت قد يداهمك قبل أن تقومي بتنفيذ آخر خطوات الاستعداد، وهي خطوة المكياج، ولكن لا بأس، فأدوات المكياج الحديثة جعلت خطوة تطبيق المكياج أكثر سرعة وسهولة لتتألقي بمكياج دخاني غني في وقت قياسي.

قد يعجبك: جمال النجمات في Met Gala ومفاجآت غير متوقعة

إليك الخطوات في ما يلي:

1. لتتجنبي التوتر جهزي هذه الأدوات البسيطة أمامك قبل البدء، وهي عبارة عن علبة من أدوات المكياج، والتي تتضمن الأساس، والكونسيلر، والكحل الأسود، والظلال السوداء، بالإضافة إلى الظلال الرمادية، والماسكارا، وأحمر الشفاه.

2. ابدئي بتأسيس بشرتك باستخدام الكونسيلر وكريم الأساس مع مراعاة وضع بعض نقاط من الكونسيلر على عيوب بشرتك إن وجدت قبل تطبيق كريم الأساس.

3. ضعي طبقة غنية من الظلال الرمادية على كامل جفنك العلوي كأساس للظلال الدخانية السوداء.

4. لوني زاوية جفنك الخارجية بطبقة إضافية من الظلال.

5. والآن ابدئي بتلوين جفنك باستخدام اللون الأسود، مع التركيز على زاوية الجفن الخارجية.

6. قومي بنفس الخطوات السابقة على جفنك السفلي كذلك، مع مراعاة أن يكون خط الظلال رفيعاً.

7. قومي برسم عينيك باستخدام الكحل الأسود بخط كثيف.

8. ارسمي جفنك السفلي بالكحل كذلك، ولكن بخط رفيع.

9. أعيدي تحديد الجفن بطبقة خفيفة من الظل الأسود، حتى يندمج الكحل مع الظلال جيداً.

10. وأخيراً قومي بتطبيق أحمر شفاه خفيف على شفاهك، واتركي وجنتيك طبيعية.متوقعة