الأهلي يسعي إلى العودة لسكة الإنتصارات أمام نظيره أسوان

يحل النادي الأهلي، اليوم الخميس، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان، حينما يواجهه في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد أسوان، ضمن مباريات الأسبوع 28 في الدوري العام.

ويسعى الأهلي، إلى محو آثار الهزيمة المفاجئة التي لحقت به في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة، حيث خطف دجلة الفوز بهدف في الدقيقة 95 من أحداث اللقاء، ليتقلص الفارق بين الأهلي في الصدارة برصيد 59 نقطة، وملاحقه الزمالك، إلى 8 نقاط في الصراع على اللقب.

ويستعيد النادي الأهلي، جهود قائده حسام غالي، في مباراة اليوم، بعد غيابه عن صفوف الفريق في المباراة الأخيرة للإيقاف.

فيما يدخل نادي أسوان المباراة، في المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 31 نقطة، ساعيًا إلى تحقيق انتصاره الأول على متصدر الدوري في تاريخ موجهاتهم، وانتزاع الثلاث نقاط في صراعه على الإبتعاد عن منطقة الخطر في ترتيب الدوري.

ويذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز المارد الأحمر على أسوان، بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد.