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تأجيل محاكمة متهمي “اقتحام قسم التبين” لـ 25 مايو الجاري

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تأجيل محاكمة متهمي “اقتحام قسم التبين” لـ 25 مايو الجاري تأجيل محاكمة متهمي “اقتحام قسم التبين” لـ 25 مايو الجاري

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي ، محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين” ، لجلسة 25 مايو الجاري ، لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين ، و أمرت بضبط و إحضار الشاهد التاسع “يحيى عباس عبد العزيز” وصرحت للدفاع بإعلان شهود النفي ، مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والأنضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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أونا

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