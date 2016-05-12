قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة

>فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة، دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية على الشريط الحدودى الفاصل أطلقت النار بكثافة تجاه المزارعين وعمال الحصاد شرقى بلدتى القرارة وعبسان شرق خان يونس؛ ما أضطرهم إلى ترك أراضيهم خوفا من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحدود.

>