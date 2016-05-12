فستان بليك ليفلي في مهرجان "كان " شكل خطراً على جنينها

يبدو أنّ فستان الممثلة الشهيرة بليك ليفلي Blake Lively الذي أذهل العالم ليلة أمس، عرّضها لموقف محرج خلال حفل افتتاح مهرجان "كان" بسبب طول ذيله، بحسب الصور.

وأثناء صعود ليفلي على السلم للوصول إلى قاعة الاحتفال بافتتاح "كان" في دورتهالـ 69، تعرقل ذيل فستانها الطويل مع حذائها الفضي، وكادت أن تسقط لولا مساندة المخرج وودي آلن Woody Allen الذي أنقذها من موقف محرج أمام الجماهير.

ولم تنج النجمة البالغة من العمر 28 عاماً فقط من الإحراج، بل نجا جنينها الذي تحمله في أحشائها، الذي كان سيتأثر من السقوط من دون أدنى شك.

وتكررالموقف كثيرا أثناء مرور بليك على السجادة الحمراء، ما أضرّ بالفستان، حيث ظهرت الممثلة وهي ممسكة بطرفه للاطمئنان عليه في قاعة الاحتفال.

يشار الى أن المهرجان الذي يستمر عشرة أيام، سيشارك فيه كلّ من جورج كلونيGeorge Clooney وجوليا روبرتس Julia Roberts وماريون كوتيلارد Marion Cotillard وشون بين Sean Penn وغيرهم من أهم نجوم العالم...