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نجوى كرم بـ "لوك" غريب: شكلي مش ولا بد

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الخميس 12-05-2016 14:32

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة غريبة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام"، للترويج لإطلالتها المرتقبة اليوم مع "الفانز" على الـ "فيسبوك".
نجوى علقت تحت الصورة" شكلي بهيدي الصورة مش ولا بدّ. كونوا معنا بدردشة مباشرة على فيسبوك بكرة (اليوم) الـ 7 بعد الظهر بتوقيت بيروت. بتعرفوا ليش".
يشار إلى أن نجوى كرم طرحت أغنية جديدة بعنوان "دنيي يا دانا" من كلماتها واألحان جورج مارديروسيان، وتوزيع طوني سابا، وربما تكون الصورة لها علاقة بالكليب الذي تنوي تصويره للأغنية.

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سيدتي