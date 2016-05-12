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هذه هي هدية أمل علم الدين لزوجها جورج كلوني في عيده الـ 55

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الخميس 12-05-2016 15:34

يبدو أن المحامية اللبنانية أمل علم الدين تحاول دائماً إضفاء نوع من الحميمية العائلية على علاقتها مع زوجها النجم العالمي جورج كلوني George Clooney ، حيث صرّح الأخير أنّ الهديّة التي تلقّاها بمناسبة عيد ميلاده الـ 55 كانت عبارة عن آلة لجزّ العشب.

وأشار كلوني إلى أنّ هدية علم الدين كانت آلة ضخمة لجزّالعشب، كي يتمكّن من جزّ العشب في حديقة منزلهما في بريطانيا.

وقال الممثل والمخرج الأمريكي إن في منزلهما حديقة كبيرة ، وتعوّد هو منذ صغره أن يجزّ العشب، لذا قامت زوجته أمل بإهدائه آلة ضخمة لجزّالأعشاب، وتابع :"أنا متحمّس لأن أشغّلها عند عودتي إلى المنزل".

يذكر أن الثنائي جورج كلوني وأمل علم الدين متواجدان حالياً في فرنسا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ69.

 

 

 

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