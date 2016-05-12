توبا بيوكستون أم جانسو ديري بطلة مسلسل كيفانش تاتليتوغ الجديد؟

شوهد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند قبل يومين في منطقة "أتيلار" برفقة مزينه الخاص آدم ترزي وصديق لهما معاً.

وقد كان كيفانش يركب سيارته الرانج روفر البيضاء الجديدة التي اشتراها بربع مليون دولار، حين سأله الصحافيون عن حال ركبته بعد إجرائه عمليته الجراحية فيها إثر تعرضه للسقوط والإصابة خلال مشاركته بمباراة كرة سلة، فأكد إنها أصبحت طبيعية.

وقال كيفانش إنه باشر بالفعل تحضيرات مسلسله الجديد الذي سيبدأ تصويره في الصيف الحالي، ليعرض قبل نهاية العام في تركيا ودول عديدة.

وأخفى إسم الممثلة التي ستشاركه بطولته لتكون مفاجأة لجمهوره عند إعلان أسماء كافة فريق العمل قريباً.

وبينما نشر خبر غير مؤكد على لسان الممثلة جانسو ديري قالت فيه إنها بطلة مسلسل كيفانش تاتليتوغ الجديد، لم يصدر عن هذا الأخير نفي أو تأكيد لكلامها.

ويؤكد مصدر موثوق أن جانسو ديري هي فعلاً المرشحة الأقوى بعد استبعاد كيفانش تاتلتيوغ إيلتشين سانغو التي عبر سابقاً عن رغبته بالعمل معها إثر نجاحها بأول بطولاتها "حب للإيجار"، وساريناي ساريكايا التي ربما رفضت حالياً المشاركة بمسلسل في الصيف الحالي بسبب قرب موعد زواجها.

وتفاوضت الشركة أيضاً سراً مع الممثلة توبا بيوكستون، وأرسلت لها السيناريو لتقرأه، وتبدي رأيها به إلا أن المفاوضات لم تحسم بعد لرغبة توبا بالتفرغ لعائلتها ولأعمالها الخيرية.

وربما تغير توبا رأيها في اللحظة الأخيرة كما حصل في (العشق الأسود) حيث حلت بديلة لجانسو ديري في آخر لحظة وحقق المسلسل معها نجاحاً عالمياً هائلاً.

ويتمنى الآلاف من محبي الممثل كيفانش تاتليتوغ والممثلة توبا بويوكستون أن يلتقيا معاً كثنائي رومانسي درامي لأول مرة في مسلسل درامي قوي، وهو لقاء منتظر من ملايين المشاهدين الأتراك والعرب.

ولم يلتق الممثلان فنياً بعد سوى مرة واحدة لكن في إعلان تلفزيوني قصير عن عطر لصالح إحدى شركات العطور الخليجية قبل سبع سنوات إثر نجاح مسلسل (نور) لكيفانش تاتليتوغ ومسلسل (سنوات الضياع) لتوبا بيوكستون، والكفة الجماهيرية ترجح وتتمنى توبا بويوكستون أكثر من جانسو ديري، فمن منهما ستفوز بكيفانش تاتليتوغ ومسلسله الجديد؟

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