"الأبنية التعليمية" توافق على إنشاء 9 مدارس جديدة فى السنطة بالغربية

أعلنت هيئة الأبنية التعليمية عن موافقة وزير التعليم على إنشاء 9مدارس جديدة فى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهى مدرسة كفر شرف حمودة للتعليم الأساسى، ومدرسة عزبة صقر للتعليم الأساسى، ومدرسة الكرما للتعليم الأساسى ومدرسة شنراق ثانوى عام، ومدرسة الأنبوطين تعليم أساسى، ومدرسىة الأنبوطين ثانوى عام، ومدرسة المنشاة الكبرى ثانوى عام، ومدرسة المنشاة الكبرى تعليم أساسي، ومدرسة منشأة عبد الله تعليم أساسى.

وأضافت الهيئة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن تلك المدارس تم الموافقة على إنشائها بعد تبرع الأهالى بها فى القرى المشار إليها، والحصول على موافقة وزارة الزراعة لإقامة المدارس على تلك الأراضى كونها منفعة عامة، بناءً على الطلب المقدم من نائب السنطة المحاسب محمد بدراوى عوض وكيل لجنة الصناعة ونائب دائرة السنطة.

يذكر أن بعض القرى المذكورة ليس بها مدارس، مثل عزبة صقر وكفر شرف حمودة، وتبعد المدارس عنها، ما يضطر التلاميذ والطلاب للسير على الأقدام فى الطرق الزراعية يومياً ويعرض حياتهم للخطر .

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