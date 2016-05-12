أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الأبنية التعليمية" توافق على إنشاء 9 مدارس جديدة فى السنطة بالغربية

Google+ Print
"الأبنية التعليمية" توافق على إنشاء 9 مدارس جديدة فى السنطة بالغربية "الأبنية التعليمية" توافق على إنشاء 9 مدارس جديدة فى السنطة بالغربية
أعلنت هيئة الأبنية التعليمية عن موافقة وزير التعليم على إنشاء 9مدارس جديدة فى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهى مدرسة كفر شرف حمودة للتعليم الأساسى، ومدرسة عزبة صقر للتعليم الأساسى، ومدرسة الكرما للتعليم الأساسى ومدرسة شنراق ثانوى عام، ومدرسة الأنبوطين تعليم أساسى، ومدرسىة الأنبوطين ثانوى عام، ومدرسة المنشاة الكبرى ثانوى عام، ومدرسة المنشاة الكبرى تعليم أساسي، ومدرسة منشأة عبد الله تعليم أساسى.

وأضافت الهيئة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن تلك المدارس تم الموافقة على إنشائها بعد تبرع الأهالى بها فى القرى المشار إليها، والحصول على موافقة وزارة الزراعة لإقامة المدارس على تلك الأراضى كونها منفعة عامة، بناءً على الطلب المقدم من نائب السنطة المحاسب محمد بدراوى عوض وكيل لجنة الصناعة ونائب دائرة السنطة.

يذكر أن بعض القرى المذكورة ليس بها مدارس، مثل عزبة صقر وكفر شرف حمودة، وتبعد المدارس عنها، ما يضطر التلاميذ والطلاب للسير على الأقدام فى الطرق الزراعية يومياً ويعرض حياتهم للخطر .
>
>إنشاء 9 مدارس جديدة فى السنطة بالغربية (1)

إنشاء 9 مدارس جديدة فى السنطة بالغربية (2)


>- بالصور.. وكيل تعليم الغربية تجتمع بالإدارات لوضع ضوابط امتحانات الإعدادية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365