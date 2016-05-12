أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة رئيس لجنة بامتحانات الابتدائية للتحقيق بكفر الشيخ

Google+ Print
إحالة رئيس لجنة بامتحانات الابتدائية للتحقيق بكفر الشيخ إحالة رئيس لجنة بامتحانات الابتدائية للتحقيق بكفر الشيخ
تم إحالة رئيس لجنة مدرسة أبو طبل الابتدائية للتحقيق لعدم انتظام اللجنة وتأخر توزيع أوراق الأسئلة على التلاميذ حتى الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس.

وكان علي فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، يتفقد أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي بعدد من اللجان ولاحظ عدم الانتظام بلجنة أبو طبل وتأخر توزيع أوراق الأسئلة لمدة عشر دقائق، فقرر إحالة رئيس الجنة للتحقيق وإبلاغ الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

- بالصور.. عقد برتوكول بين التربية والتعليم بكفر الشيخ والأزهر لمحو أمية برايل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365