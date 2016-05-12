إحالة رئيس لجنة بامتحانات الابتدائية للتحقيق بكفر الشيخ

تم إحالة رئيس لجنة مدرسة أبو طبل الابتدائية للتحقيق لعدم انتظام اللجنة وتأخر توزيع أوراق الأسئلة على التلاميذ حتى الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس.

وكان علي فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، يتفقد أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي بعدد من اللجان ولاحظ عدم الانتظام بلجنة أبو طبل وتأخر توزيع أوراق الأسئلة لمدة عشر دقائق، فقرر إحالة رئيس الجنة للتحقيق وإبلاغ الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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