إنفوجرافيك في الجول – هدافو الأهلي والزمالك في الدوري

بفارق 13 هدفا، يسبق الأهلي غريمه الزمالك في القوة الهجومية بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

عدد كبير من الأهداف سجلها لاعبو وسط الكتيبة الحمراء بالتحديد جعلت فريقهم يتصدر المسابقة بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب.

ويوضح الإنفوجرافيك مسجلي أهداف القطبين هذا الموسم مقسمين حسب خطوط الملعب، نستطيع من خلاله استنتاج عدة ملاحظات.

لاعبو الزمالك المسجلين للأهداف أكثر من الأهلي رغم أفضلية الأخير. الفضل يعود للظهيرين عمر جابر وحمادة طلبة، فنظيريهما في القلعة الحمراء لم يسجلا. هدفا أحمد فتحي سجلهما وهو يلعب في الوسط.

فارق رهيب بين قوة وسط الأهلي ونظيره في الزمالك، 11 هدفا.

وقد يعود هذا لثبات تشكيل الأهلي عن الزمالك، فالثلاثي رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا لعب معظم اللقاءات تقريبا.

بينما في الزمالك، محمود كهربا هو الأساسي الوحيد في وسط الزمالك الهجومي وبنسبة أقل أيمن حفني.

إيمانويل مايوكا هو أكثر من سجل من بين مهاجمي الزمالك رغم قدومه في وسط الموسم، تراجع المعدل التهديفي لباسم مرسي أثر بالسلب على حامل اللقب.