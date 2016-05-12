مهيب سالم منسقاً عاماً لقائمة في حب مصر بدمياط

قرر المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للمجالس الشعبية المحلية برئاسة اللواء عبد المنعم احمد بتفويض السيد عصام غريب الامين العام للاتحاد فى اختيار المنسقين على مستوى المحافظات فى قائمة حب مصر للمحليات التى يرأسها السيد محمد الجيلانى .

قررت الامانة العامة للاتحاد المصرى وقائمة فى حب مصر للمحليات .

تكليف السيد مهيب مأمون عثمان سالم الشهير بـ مهيب سالم منسقاً عاماً لقائمة فى حب مصر على مستوى محافظة دمياط . يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الاثنين 9/5/2016

شبكةعيونالإخبارية

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