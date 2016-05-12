قرر المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للمجالس الشعبية المحلية برئاسة اللواء عبد المنعم احمد بتفويض السيد عصام غريب الامين العام للاتحاد فى اختيار المنسقين على مستوى المحافظات فى قائمة حب مصر للمحليات التى يرأسها السيد محمد الجيلانى .
قررت الامانة العامة للاتحاد المصرى وقائمة فى حب مصر للمحليات .
تكليف السيد مهيب مأمون عثمان سالم الشهير بـ مهيب سالم منسقاً عاماً لقائمة فى حب مصر على مستوى محافظة دمياط . يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الاثنين 9/5/2016
مهيب سالم منسقاً عاماً لقائمة في حب مصر بدمياط
قرر المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للمجالس الشعبية المحلية برئاسة اللواء عبد المنعم احمد بتفويض السيد عصام غريب الامين العام للاتحاد فى اختيار المنسقين على مستوى المحافظات فى قائمة حب مصر للمحليات التى يرأسها السيد محمد الجيلانى .