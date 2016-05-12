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العثور على عبوة هيكلية بكفر الدوار يثير الفزع بين الأهالى

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العثور على عبوة هيكلية بكفر الدوار يثير الفزع بين الأهالى العثور على عبوة هيكلية بكفر الدوار يثير الفزع بين الأهالى
شهدت منذ قليل منطقة الوسطانية فى مركز كفر الدوار بالبحيرة حالة من الفزع بين الأهالى، عقب العثور على جسم غريب يشتبه فى أنه عبوة ناسفة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات بقيادة العقيد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة، إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب الأهالى.

وقام خبراء المفرقعات بالتعامل مع الجسم الغريب بخراطيم المياه، وبالفحص تبين أنه عبارة عن ماسورة بلاستيكية وبداخلها أسلاك ورمال، وذلك لإثارة الفزع بين المواطنين. وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.


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