دراسة أمريكية تحذر: الخمور تسرع تليف الكبد وتسبب الوفاة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن شرب الكحول يزيد من مخاطر المرض والوفاة لمرضى التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى".

وأظهرت الدراسة الجديدة التى نشرت فى المجلة الأمريكية للطب الوقائى، أن الكثير من الناس أصيبوا بفيروس سى وتم علاج نسبة كبيرة منهم وآخرين لم يتم علاجهم حتى الآن لتناولهم الكحول "الخمور".

وأوضح الباحثون أن تعاطى الكحول يتسبب تقريباً فى وفاة 88000 حالة سنوياً فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما أن الشرب يقصر حياتهم بما يقرب من 30 عاماً، ويضر خصوصاً مرضى التهاب الكبد C.

ووجد الباحثون أن الكحول يعزز تليف الكبد بسرعة فائقة فى الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد C، مما يجعل المشروبات الكحولية أمرا خطيرا لديهم، وغالباً ما تؤدى إلى الوفاة.

وأشار الباحثون إلى أنه فى عام 2010، كانت أمراض الكبد الناجمة عن تعاطى الكحول ثالث سبب للوفاة بين الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد C، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض "CDC"، بالتعاون مع قسم الوقاية من التهاب الكبد الفيروسى.

وأضاف الباحثون أن نصف جميع الناس الذين يعيشون مع التهاب الكبد C لا يدركون إصابتهم ولا المخاطر الطبية التى يواجهونها عند تناول الكحول، لذلك يجب توعيتهم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى الثانى عشر من شهر مايو الجارى.

- "الفيروسات الكبدية":نحصل على أدوية فيروس سى الجديدة بـ1% من السعر العالمى

>

- لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة تكشف: مليار و820 مليون جنيه تكاليف علاج المرض بالأدوية الجديدة.. المثائل المصرية للعقاقير بالأسواق خلال شهرين.. خفض معدلات الإصابة لـ14 ألف مريض سنوياً 2025

>