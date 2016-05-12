اجتماع مندوبى الجامعة العربية الأحد للتحضير لاجتماع ممثلى مجلس الأمن

قال مصدر عربى دبلوماسى رفيع المستوى، إنه تقرر عقد اجتماع تشاورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، الأحد القادم، للتحضير للاجتماع مع ممثلى مجلس الأمن.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع يأتى للتنسيق والتشاور حول الموضوعات التى سيتم طرحها على اجتماع المندويين الدائمين بالجامعة العربية، مع ممثلى مجلس الأمن الأسبوع القادم.

ولفت المصدر إلى أن اجتماع المندوبين الدائمين مع ممثلى مجلس الأمن سيتناول القضايا والأزمات التى تعصف بالوطن العربى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الإرهاب.

من جانبه أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، على أهمية هذا الاجتماع، والذى يعد الأول من نوعه، بين أعضاء مجلس الأمن الدولى والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، خاصة فى ضوء رئاسة مصر لمجلس الأمن خلال الشهر الجارى.

وقال السفير بن حلى إنه سيتم خلال الاجتماع التشاورى للمندوبين الدائمين يوم الأحد المقبل التنسيق والاتفاق على القضايا التى تهم المنطقة العربية، والتى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المشترك مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى يوم 21 مايو الجارى، خاصة وأن هناك العديد من الملفات والقضايا الساخنة فى المنطقة العربية، والتى سيتم تناولها خلال الاجتماع المشترك.

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